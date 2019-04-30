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22:28 30.04.2019

Злоумышленники более года незаконно удерживали мужчину с требованием передачи имущества

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Злоумышленники более года незаконно удерживали мужчину с требованием передачи имущества

Правоохранители задержали похитителей киевлянина, которого больше года насильно удерживали в арендованном доме в Киевской области и требовали от него передачу имущества, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В Подольское управление полиции обратился 47-летний мужчина и сообщил, что в течение длительного времени его удерживали в доме против воли, угрожали пистолетом, били и отобрали документы на квартиру. В конце концов, ему удавалось несколько раз убежать, но впоследствии злоумышленники его находили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подобные ситуации с похищением киевлянина продолжались с февраля прошлого года по март 2019 года. Правоохранители установили, что в начале 2018 года пострадавший получил в наследство квартиру на улице Сырецкой.

В полиции рассказали, что правоохранители установили обстоятельства преступления и место, откуда похитили мужчину. Отмечается, что его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

"Во время санкционированного обыска в частном доме, где удерживали заложника, было обнаружено и изъято мобильные телефоны, два пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета и порошкообразным веществом белого цвета, документы, орудия для нанесения телесных повреждений: молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны", - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Как отмечается, правоохранители задержали семейную пару, подозреваемую к совершению преступления. Ими оказались жители Киевской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех фигурантов и их причастности к совершению аналогичных преступлений.

Злоумышленникам объявлено о подозрении. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #киев #заложники #украина #полиция #квартира
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