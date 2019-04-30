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18:20 30.04.2019

Зеленский и глава ПЦУ Епифаний обсудили проблемы, которые стоят перед украинцами

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Зеленский и глава ПЦУ Епифаний обсудили проблемы, которые стоят перед украинцами

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в ходе встречи во вторник обсудили вызовы, которые стоят перед страной, в частности, войну на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью, а также вопросы взаимоотношения государства и церкви.

"Во время встречи обсуждались проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе. Новоизбранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что церковь должна молиться, а государство – делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и покое. Также обговаривались темы борьбы с коррупцией и бедностью", - сообщает пресс-служба В.Зеленского во вторник вечером.

Глава ПЦУ поздравил новоизбранного президента с Пасхой и победой на выборах.

В свою очередь В.Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения церкви и государства.

В завершение встречи митрополит Епифаний подарил В.Зеленскому репринтное издание "Острожской Библии" – первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Теги: #епифаний #зеленский #пцу
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