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18:03 30.04.2019

На КПП в Чернобыле при проверке документов пассажирка авто укусила полицейского за руку, а водитель оказался пьяным

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На КПП в Чернобыле при проверке документов пассажирка авто укусила полицейского за руку, а водитель оказался пьяным

Полицейские остановили на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения автомобиль ВАЗ-212103 для проверки документов. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а его попутчица укусила одного из правоохранителей за руку и ударила баллонным ключом по голове.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киевской области, на требование предъявить документы пьяный водитель стал хватать полицейского за форму и снаряжение. В то же время из машины вышла пассажирка (сожительница водителя) и неожиданно укусила полицейского за руку и ударила баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у правоохранителя гематому и прокус фаланги.

Оба правонарушителя задержаны. На 40-летнего водителя составлен протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #чернобыль #кпп #украина #полиция
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