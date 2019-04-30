События

15:18 30.04.2019

Гидрометцентр предупреждает о сложных погодных условиях в большинстве областей Украины 1 мая

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Гидрометцентр предупреждает о сложных погодных условиях в большинстве областей Украины 1 мая

Украинский гидрометцентр предупреждает о грозах, сильных дождях, граде и шквалах, которые ожидаются во многих областях страны в среду, 1 мая.

"По данным Укргидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. В центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). На Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра на сайте Госслужбы Украины по ЧС во вторник.

Теги: #погода #украина
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