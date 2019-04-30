Доверие к ЦИК и результатам выборов является краеугольным камнем доверия к избираемой власти

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает, что проведение выборов президента Украины 2019 года увеличит в украинском обществе уровень доверия к ЦИК и результатам выборов в стране.

"Каждый из нас добросовестно сделал свою работу, и эта работа в целом повлияла на то, что в нашем обществе появилось доверие к ЦИК. А это очень важно для демократического общества, поскольку доверие к ЦИК и результатам выборов является краеугольным камнем доверия к той власти, которая избирается во время тех или иных выборов", - сказала она на брифинге во вторник.

Т.Слипачук указала, что во время этой избирательной кампании ЦИК сталкивалась с различными трудностями, организационными и юридическими, а также с информационными, "потому что были определенные информационные вбросы и манипуляции, но мы справились".

"Я считаю, что соблюдение верховенства права, политическая незаангажированность и профессионализм каждого члена ЦИК и ее секретариата стали той причиной, почему выборы прошли на уровне самых высоких международных стандартов", – подытожила она.