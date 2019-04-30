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14:24 30.04.2019

ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности

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ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности

Если в Украине будут объявлены досрочные выборы в Верховную Раду, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению, несмотря на ряд возможных трудностей, которые могут возникнуть ввиду ограниченных временных рамок на организацию волеизъявления, заявляет глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько оперативно будут решены все те вопросы, которые нужны для того, чтобы произошли те или иные вещи. Потому что у нас есть вопрос по законодательству, которое регулирует (проведение выборов - ИФ) вопросы о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут намного большей проблемой, чем на президентских", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #верховная_рада #цик #слипачук #украина #выборы
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