События

14:21 30.04.2019

Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства

2 мин читать
Полиция Одесчины перешла на усиленный вариант несения службы, 1-2 мая в облцентр прибудут дополнительные силы и средства

В начале мая на территории Одессы запланировано проведение массовых мероприятий как с участием одесситов, так и гостей города и в это время основная задача полиции - сделать отдых и повседневную жизнь граждан спокойным и безопасным, заявил руководитель полиции Одесской области Олег Бех.

"С сегодняшнего дня мы переходим на усиленный вариант несения службы. Наша обязанность - обеспечить спокойствие и безопасность людей и не допустить провокаций", - обратился к полицейским О.Бех во время проведения объединенного инструктажа правоохранительных органов области на Куликовом поле во вторник, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Глава полиции Одесской области добавил, что 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с правоохранителями области будут нести охрану общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

Участие в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак. В конце мероприятия глава полицейского главка отметил, что личный состав и техника правоохранителей Одесской области к обеспечению правопорядка в регионе готовы.

"Накануне проведения массовых мероприятий напоминаем одесситам и гостям города о запрете использования символики тоталитарных режимов, а также просим не поддаваться на провокации. Придерживайтесь закона, избегайте конфликтов и берегите себя и своих родных. Мы же со своей стороны поможем вам в этом", - заверили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

Теги: #олег_бех #украина #полиция #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 30.04.2019
ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности

ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности

14:14 30.04.2019
В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

13:52 30.04.2019
Зеленский объявлен избранным президентом Украины

Зеленский объявлен избранным президентом Украины

13:29 30.04.2019
В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

12:54 30.04.2019
Май в Украине начнется с дождливой погоды

Май в Украине начнется с дождливой погоды

11:41 30.04.2019
Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

11:40 30.04.2019
Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

11:06 30.04.2019
Российские силовики проводили обыски у крымских татар

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

10:28 30.04.2019
Наша цель - приведение стандартов Госпогранслужбы в соответствие со стандартами НАТО

Наша цель - приведение стандартов Госпогранслужбы в соответствие со стандартами НАТО

10:13 30.04.2019
Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане

На МКС возникли неполадки с электроснабжением

Украинские и чешские правоохранители договорились о совместной борьбе с преступными группировками

Порошенко и Турчинов поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником

Пентагон направит дополнительно более 300 военнослужащих на границу США и Мексики

Президент Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One

Горсовет Днепра призвал ВР ввести штрафы за самовольное вмешательство в сети ЖКХ

Болтон обсудил с главой МИД Швеции Арктику и трансатлантическую безопасность

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА