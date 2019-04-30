События

13:29 30.04.2019

В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

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В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

В Нацполицию 29 апреля обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР Крым, по факту чего следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса страны.

"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики", - сообщает во вторник Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

"Производство открыто по статье, предусматривающей уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Следователи готовят материалы для объявления подозрения", - говорится в сообщении.

Теги: #крым #борисполь #украина #полиция #аэропорт
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