Май в Украине начнется с дождливой погоды

В ближайшие сутки, 1 мая, на территорию Украины переместится активный циклон с Балкан, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается дождливая погода, в западных и северных областях местами значительные, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди; в южных и центральных областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, на западе северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 тепла, в южной части и на Закарпатье до 12°; днем в северных и западных областях 10-15° тепла, на остальной территории 16-21°.

В Киеве – ночью умеренный, днем значительный дождь; температура ночью 5-7°, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 мая самая высокая температура днем была +30° в 2012 году, самая низкая ночью -0,6° в 1940 году.

2 мая - небольшие, ночью на востоке умеренные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке до 12°; днем 14-19°.

В Киеве - небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.