Российские силовики проводили обыски у крымских татар

Российские силовики во вторник рано утром проводили обыски у двух крымских татар, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Роман Османов сообщил, что у него обыск. Село Урожайное, Симферопольский район", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Позднее общественная организация "Крымская солидарность" сообщила, что следственные действия в доме активиста Р.Османова завершены. "Силовики покинули домовладение, предварительно сообщив, что якобы искали наркотики. Свобода передвижения Ролана после осмотра не ограничена", - сказано в сообщении.

Н.Джелял также проинформировал об обысках в доме у Дилявера Бекирова (село Живописное, Симферопольский район) и в доме его сына Руслана Бекирова в Симферополе.

"По словам родных, сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали. Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего вскрыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком. После обыска Руслана увезли", - написал зампредседателя Меджлиса.

Позднее родные выяснили местонахождение Р.Бекирова. "После обыска его увезли сдать анализы, видимо, на наркотики. После чего его доставили в Киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам, у него возьмут пояснения и отпустят", - добавил Н.Джелял.