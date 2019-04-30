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09:31 30.04.2019

Украинские и чешские правоохранители договорились о совместной борьбе с преступными группировками

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Украинские и чешские правоохранители договорились о совместной борьбе с преступными группировками

Сотрудники правоохранительных органов Украины и Чехии договорились о сотрудничестве в некоторых сферах борьбы с преступностью.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук, в Чехии представители украинской полиции подписали меморандум о сотрудничестве с чешской полицией.

Согласно подписанному меморандуму, сотрудники полиции этих стран будут сотрудничать во время расследований преступлений, "связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием и проявлениями транснациональной преступности".

"Могу только сказать, что лидерам и членам преступных организаций, которые построили свои дома и спрятали свои деньги в банках за пределами нашей страны, жить станет хуже, а, возможно, уже и не смогут добраться до этих денег и домов", - написал В.Аброськин.

Теги: #преступность #чехия #украина #аброськин
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