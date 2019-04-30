Порошенко и Турчинов поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов поздравили пограничные войска Украины с их профессиональным праздником.

"В 2014 году наши пограничники первыми приняли yдар диверсионных групп, которые прошли на территорию Украины, и вступили в ожесточенную борьбy с врагом. Именно пограничники стали символом чести, мужества и патриотизма, готовыми в любое время встать на защиту Родины. Спасибо за вашу нелегкую службу! С Днем пограничника!", – написал П.Порошенко во вторник на своей странице в Фейсбук.

"Государственная пограничная служба надежно защищает Украину не только на фронте. Вы играете одну из ключевых ролей в реализации наших евроинтеграционных стремлений, выполняя задание по формированию нового облика украинской границы и внедрение современной модели государственного управления в сфере пограничной деятельности - интегрированного управления границами… Желаю вам крепкого здоровья, мужества и отваги, мира и спокойствия на нашей украинской земле! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи!", – говорится в поздравлении А.Турчинова.