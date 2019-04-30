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08:47 30.04.2019

Пентагон направит дополнительно более 300 военнослужащих на границу США и Мексики

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил запрос министерства внутренней безопасности о дополнительной поддержке на южной границе США, следует из заявления пресс-секретаря военного ведомства Джейми Дэвиса.

"Сотрудники министерства обороны будут оказывать помощь в вождении транспортных средств большой емкости (Таможенный и пограничный патруль) для перевозки мигрантов; оказании административной поддержки, включая обеспечение отопления, распределение еды и мониторинг благосостояния лиц, находящихся в заключении таможенно-пограничной полиции, а также адвокатской поддержке (иммиграционное и таможенное обеспечение)", - сообщил Дж.Дэвис.

Он отметил, что приблизительно "320 сотрудников министерства обороны будут необходимы для поддержки запроса министерства внутренней безопасности на помощь до 30 сентября 2019 года". При этом потребуется $ 7,4 млн.

"Сотрудники министерства обороны не будут выполнять никаких правоохранительных функций", - подчеркнул Дж.Дэвис.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности на границе с Мексикой находится 3 тыс. военнослужащих и 2 тыс. членов Национальной гвардии США.

Теги: #сша #военные #граница #мексика
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