Горсовет Днепра призвал ВР ввести штрафы за самовольное вмешательство в сети ЖКХ

Депутаты Днепровского городского совета обратились в Верховную Раду с предложением внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях ответственность за самовольное вмешательство в городскую систему жилищно-коммунального хозяйства.

В обращении, которое было принято на 44 сессии горсовета, депутаты отмечают, что днепряне не всегда осознают, что газ и водопроводы не является их собственностью. Как следствие - без каких-либо проектных решений и разрешений самовольно сужают трубы, перерабатывают часть системы, чем могут создать препятствия для подачи тепла и воды, от чего может пострадать весь многоквартирный дом.

"Результатами такого вмешательства в единый технологический процесс являются случаи снижения качества жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном доме, или невозможность предоставления соответствующих услуг. Все это вызывает многочисленные жалобы граждан к руководству управляющих многоквартирных домов, коммунальных предприятий, должностных лиц органов местного самоуправления", - говорится в обращении к парламенту.

Поэтому депутаты Днепровского горсовета призывают внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях ответственность за вышеуказанные действия. За самовольное вмешательство, ремонт или недопуск коммунальных работников, отвечающих за сети ЖКХ, в горсовете предлагают ввести штраф. Для граждан это от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов для должностных лиц и граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов.