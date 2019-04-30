События

07:40 30.04.2019

В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

1 мин читать
В ДТП в Орловской области пострадал 21 украинец, трое из них госпитализированы

Медики осмотрели 21 пострадавшего в столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля под Орлом, помощь понадобилась лишь пяти из них, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"На месте осмотрены 21 человек, 16-ти из них медицинская помощь не потребовалась. Трое госпитализированы, двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно, на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус перевозил граждан Украины.

По данным Главного управления МЧС по Орловской области, сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Кромском районе на 423-й км автотрассы М-2 поступило в 00:49. На месте автомобильной аварии работали пожарные ПСЧ-25.

Теги: #орел #пострадавшие #дтп #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:28 30.04.2019
В Украине за неделю при пожарах погибло 26 человек, в водоемах – 9 человек

В Украине за неделю при пожарах погибло 26 человек, в водоемах – 9 человек

04:15 30.04.2019
Военные в Норвегии обнаружили белуху с креплением для камеры, которую возможно тренировали для российских сил спецназначения

Военные в Норвегии обнаружили белуху с креплением для камеры, которую возможно тренировали для российских сил спецназначения

01:32 30.04.2019
В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали дети

В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали дети

18:31 28.04.2019
Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

14:54 28.04.2019
Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

13:53 28.04.2019
Украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

21:04 27.04.2019
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

18:21 27.04.2019
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

13:40 27.04.2019
Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

12:11 27.04.2019
Путин не исключил переговоров с Зеленским

Путин не исключил переговоров с Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

ПОСЛЕДНЕЕ

Горсовет Днепра призвал ВР ввести штрафы за самовольное вмешательство в сети ЖКХ

Болтон обсудил с главой МИД Швеции Арктику и трансатлантическую безопасность

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Начальника американской тюрьмы Гуантанамо уволили из-за утраты доверия

В Карпатах спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева

Заместитель генпрокурора США Розенстайн подал заявление об отставке

Гражданская партия Испании повторила отказ формировать коалицию с социалистами

На Ровенской АЭС горел трансформатор, пожар ликвидирован спасателями

Белорусские СМИ сообщили о задержании экс-главы службы безопасности Лукашенко

Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА