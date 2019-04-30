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04:15 30.04.2019

Военные в Норвегии обнаружили белуху с креплением для камеры, которую возможно тренировали для российских сил спецназначения

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Военные в Норвегии обнаружили белуху с креплением для камеры, которую возможно тренировали для российских сил спецназначения

Сообщения об обнаруженной у северного норвежского побережья белухе с креплением для экшн-камеры вызвали интерес у военных страны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Управление рыболовства Норвегии.

"В военных кругах Норвегии проявили значительный интерес (к этой ситуации - ИФ)", - сказал в понедельник представитель управления Йорген Ри Уиг.

По его словам, на прошлой неделе норвежские рыбаки заметили белуху на теле которой, ближе в голове, был затянут пояс. А на нем было крепление для камеры. Представитель управления отметил, что на ремне было написано латиницей "Оборудование Санкт-Петербурга" (Equipment St.Petersburg).

Норвежские военно-морские эксперты полагают, что эту белуху, вероятно, тренировали российские специалисты ВМС.

"Эксперты в Норвегии считают, что белуху тренировали в ВМФ России в рамках программы, направленной на использование водных млекопитающих в качестве сил специального назначения", - пишет газета The Guardian.

По мнению профессора Арктического университета Норвегии в Тромсё Аудана Рикердсена, "очень вероятно, что отношение к этому делу имеет специалисты ВМС РФ в Мурманске".

Рыбаки, которые первыми сообщили об обнаружении животного в прибрежных норвежских водах, рассказали, что животное было дружелюбным и ручным. По их словам, когда один из них спустился в воду, чтобы снять ремень с белухи, млекопитающее ничуть не испугалось. Это указывает на то, что белуха привыкла к тому, что рядом с ней находятся люди.

Теги: #белуха #военные #норвегия #россия
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