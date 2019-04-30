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03:18 30.04.2019

В Карпатах спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева

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В Карпатах спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева

Вечером в воскресенье, 28 апреля, в районе горы Сивуля, возле с.Осмолода (Ивано-Франковская обл.), заблудились пятеро туристов из Киева, этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

По информации спасателей, группа шла по туристическому маршруту, но из-за высоких снежных заносов потеряла ориентировку, туристы устали и попросили о помощи.

Информация поступила на линию ГСЧС в 17:20. В 17:50 для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели Осмолодского поисково-спасательного отделения, 5 человек на 1 единице техники.

Согласно сообщению, заблудившихся туристов нашли в 23:17 и в 2:10 доставили на пункт постоянной дислокации в с.Осмолода.

В ведомстве добавили, что состояние туристов удовлетворительное.

Теги: #карпаты #гсчс #украина #туристы
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