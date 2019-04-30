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01:32 30.04.2019

В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали дети

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В Киеве в ДТП с участием маршрутки пострадали дети

В Киеве на пересечении ул. Гната Юры и Петра Куренного маршрутка врезалась в легковой автомобиль, пострадали пассажиры маршрутки, среди которых находились дети, передает интернет-издание "Информатор".

"В понедельник, 29 апреля, в Киеве на пересечении улиц Гната Юры и Петра Куренного произошло ДТП. Автомобиль "Славута" попал под маршрутку – в результате крайне серьезно пострадала не только легковушка, но и ее пассажиры", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По предварительной информации, авария произошла около 14:40. Маршрутка №429 ехала со стороны кольцевой развязки, однако внезапно на перекресток выехал легковой автомобиль. Водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в легковушку.

"В результате все находившиеся в салоне автомобиля пострадали. Причем среди них были дети", – отмечено в сообщении.

Прибывшие на место врачи скорой помощи оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их в разном состоянии. Сообщается, что водитель "Славуты" в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп #украина
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