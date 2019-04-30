Гражданская партия Испании повторила отказ формировать коалицию с социалистами

Гражданская партия Испании в понедельник вновь заявила об отказе от участия в коалиционных переговорах с социалистами, пишет испанская газета "Мундо".

"Стратегия "Граждан", начиная с этого момента, будет заключаться в лидерстве в оппозиции, а не в участии в "фатальном правительстве". Гражданская партия намерена создать альтернативу социалистам перед лицом Народной партии, погрязшей во внутренних противоречиях и проблемах с руководством", - цитирует "Мундо" слова представителя Гражданской партии Инес Арримадас.

При этом, продолжает "Мундо", в руководстве Гражданской партии уверены, что у лидера социалистов Педро Санчеса получится сформировать правительство при поддержке партии Подемос, а также независимых парламентариев.

Вопрос о том, с кем будут блокироваться социалисты для того, чтобы сформировать правительство, является одной из интриг прошедших досрочных парламентских выборов. Наблюдатели называли "Граждан" самой подходящей партией для формирования коалиционного правительства с социалистами, однако еще до выборов они заявили об отказе вступать в коалиционные переговоры.

На прошедших накануне в Испании досрочных парламентских выборах лидерство удержали социалисты, но им не удалось набрать необходимого большинства для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.