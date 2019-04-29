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21:37 29.04.2019

Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

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Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

Президент Украины Петр Порошенко назначил Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.

"Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", – говорится в указе президента №175/2019 от 29 апреля, обнародованном на сайте главы украинского государства.

До 20 июня 2018 Е.Цимбалюк занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кения, а также по совместительству должность чрезвычайного и полномочного посла в Союзе Коморских Островов, в Республике Руанда, в Объединенной Республике Танзания, постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Постоянным представителем Украины при Программе ООН по населенным пунктам (Хабитат).

Теги: #представитель #украина #назначение
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