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20:28 29.04.2019

Президент Еврокомиссии заявил, что не видит существенной разницы между Порошенко и Зеленским в отношении России

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Президент Еврокомиссии заявил, что не видит существенной разницы между Порошенко и Зеленским в отношении России

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

      "Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает" - заявил Ж.-К.Юнкер в интервью Rzeczpospolita.

      При этом он не стал давать каких-либо оценок будущему президенту.

      "Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.

      "Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

Теги: #рф #еврокомиссия #юнкер #украина #зеленский
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