События

19:12 29.04.2019

Испанский ЦИК исключил бывшего главу Каталонии и двух его соратников из списка участников выборов в Европарламент

1 мин читать
Испанский ЦИК исключил бывшего главу Каталонии и двух его соратников из списка участников выборов в Европарламент

Центральная избирательная комиссия Испании в понедельник отказала бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европейский парламент, сообщает агентство ЭФЭ.

Такие же решения приняты в отношении бывших советников его правительства Антони Комина и Клары Понсати.

Таким образом, избирком поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что они не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.

К.Пучдемон, А.Комин и К.Понсати планировали выступить на европейских выборах от каталонской партии "Вместе за Каталонию" в рамках блока "Свободные за Европу".

Источники в партии "Вместе за Каталонию" сообщили, что намерены опротестовать решение Центральной избирательной комиссии Испании.

Выборы в Европейский парламент пройдут в Испании 26 мая.

Теги: #испания #националисты #европарламент #каталония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 29.04.2019
Социалисты побеждают на выборах в Испании, но нуждаются в поддержке для формирования правительства

Социалисты побеждают на выборах в Испании, но нуждаются в поддержке для формирования правительства

00:01 29.04.2019
Испанские социалисты лидируют, но не получают большинства на досрочных парламентских выборах в Испании - первоначальные итоги

Испанские социалисты лидируют, но не получают большинства на досрочных парламентских выборах в Испании - первоначальные итоги

22:12 28.04.2019
Лидерство на выборах в Испании сохранят социалисты, но им не удастся заручиться поддержкой большинства - данные опросов

Лидерство на выборах в Испании сохранят социалисты, но им не удастся заручиться поддержкой большинства - данные опросов

10:39 28.04.2019
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы

05:35 28.04.2019
В Испании пройдут досрочные парламентские выборы

В Испании пройдут досрочные парламентские выборы

16:14 22.04.2019
Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

15:36 22.04.2019
Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

19:10 17.04.2019
Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

14:41 16.04.2019
Полиция эвакуирует людей из небоскреба в Мадриде из-за угрозы взрыва бомбы

Полиция эвакуирует людей из небоскреба в Мадриде из-за угрозы взрыва бомбы

20:19 12.04.2019
Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали в Мадриде по запросу США

Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали в Мадриде по запросу США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

В Индонезии при подсчете голосов после выборов умерли почти 300 сотрудников

Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

Президент Индонезии решил перенести столицу из Джакарты

Заключительная часть "Мстителей" побила рекорд по сборам - $1,2 млрд

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся в Украину

В Эстонии начались масштабные военные учения "Весенний шторм"

Во Франции сообщают о предотвращении теракта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА