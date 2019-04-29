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18:12 29.04.2019

Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

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Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

Боевики в понедельник по состоянию на 18.00 шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстрелял позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов - в районе Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле с.Травневе.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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