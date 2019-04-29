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17:30 29.04.2019

В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

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В аэропортах Швеции, Дании и Норвегии отменили более тысячи рейсов

Мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) была вынуждена отменить 1,2 тыс. рейсов в аэропортах Швеции, Дании и Норвегии 29-30 апреля из-за забастовки пилотов, сообщает агентство Associated Press.

Забастовка пилотов продолжается уже четыре дня. В ней принимает участие не полный состав штата пилотов авиакомпании, а некоторые из них. Акция протеста нарушила выполнение по расписанию внутренних авиарейсов во всех трех странах, а также международных авиарейсов из этих стран.

Планы порядка 110 тыс. пассажиров будут нарушены забастовками 29 и 30 апреля, отмечает агентство.

С марта профсоюз SAS Pilot Group, представляющий 95% пилотов компании, ведет переговоры с компанией о повышении зарплат. Очередная забастовка вызвана провалом этих переговоров.

Гендиректор SAS Рикард Густафсон призвал пилотов вернуться за стол переговоров, прекратив забастовку.

По подсчетам экспертов, забастовка пилотов ежедневно обходится SAS в 60-80 млн шведских крон ($6,3-8,4 млн).

Теги: #авиарейсы #европа #забастовки #аэропорт
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