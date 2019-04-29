Полиция проверила четыре гостиницы Харькова после сообщения о минировании

В полицию Харькова в понедельник около 7:00 поступило сообщение об угрозе взрыва в четырех отелях, расположенных на ул.Рымарская, Сумская, Плехановская и Примеровская.

"На территории гостиницы по ул.Примеровская правоохранители осмотрели 700 кв.м. помещения, 500 кв.м. прилегающей территории, эвакуировали 23 человека. При проверке сообщений в отеле по ул.Рымарская было осмотрено 100 кв.м. прилегающей территории. В отелях по ул.Сумской осмотрено 250 кв.м., по ул.Плехановской – 300 кв.м. прилегающих территорий. Эвакуация граждан в указанных учреждениях не проводилась", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник.

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.