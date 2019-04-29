События

15:32 29.04.2019

В Индонезии при подсчете голосов после выборов умерли почти 300 сотрудников

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В Индонезии как минимум 295 сотрудников умерли в ходе проводимого вручную пересчета голосов после всеобщих выборов в стране, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Основной причиной смерти работников стало переутомление, отмечает агентство. Помимо прочего, еще более 2,15 тыс. человек почувствовали недомогание во время своей работы.

Пересчет голосов ведется вручную, зачастую в условиях сильной жары, отмечает агентство.

В пересчете голосов в Индонезии участвуют порядка 7 млн человек, сообщает ЦИК страны. Эти работники пересчитывают голоса или наблюдают за их пересчетом в более чем 800 тыс. избирательных участках.

В ходе выборов, прошедших 17 апреля, жители Индонезии выбирали между рекордным числом кандидатов. Так, за посты президента, вице-президента, депутатов парламента и должности в местных органах управления боролись около 245 тыс. человек.

В выборах приняли участие 80% из 193 млн индонезийских избирателей, каждый из них проставил отметки в пяти избирательных бюллетенях. На некоторых участках подсчет голосов длился более 24 часов подряд.

Семьям людей, умерших при подсчете голосов, получат от властей Индонезии по 36 млн рупий в качестве компенсации ($2,5 тыс.). Сообщения от смерти людей на избирательных участках вызвали возмущение у жителей Индонезии. В социальных сетях умерших называли "героями индонезийских выборов" и "жертвами демократии". Кроме того, возмущенные граждане устроили акцию протеста у главного здания избирательной комиссии Индонезии в Джакарте.

Официально результаты выборов будут объявлены 22 мая. Согласно предварительным данным, президент Индонезии Джоко Видодо набирает порядка 54% голосов и вновь станет главой страны.

Теги: #индонезия #выборы
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