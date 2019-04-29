Порошенко с женой возложили цветы к могилам героев Небесной Сотни и украинских военных на Лычаковском кладбище во Львове

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших Героев Небесной Сотни и украинских военных, погибших в ходе боевых действий на Донбассе.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, церемония состоялась в ходе рабочей поездки главы государства во Львовскую область.

"Петр и Марина Порошенко почтили память и возложили цветы к могилам героев на Лычаковском кладбище во Львове. Президентская чета также почтили память генерала Сергея Кульчицкого и полковника Андрея Соколенко, которые похоронены на этом кладбище", - сказано в сообщении.

Также состоялась поминальная панихида по погибшим украинским воинам. Прозвучал государственный гимн Украины, после чего военные салютовали выстрелами в честь погибших героев.

Воины почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом Украины, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.