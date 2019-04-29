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12:03 29.04.2019

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся в Украину

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Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся в Украину

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулся в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines, сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

По информации агентства, В.Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.

Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

В.Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне, по информации агентства, новоизбранный президент Украины вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

"В.Зеленский шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром 26 апреля победивший на выборах президента Украины В.Зеленский вылетел в Турцию. "Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал он на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца и в Украину он вернется через два дня.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства В.Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Теги: #отдых #зеленский #турция
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