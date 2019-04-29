В Эстонии начались масштабные военные учения "Весенний шторм"

Силы обороны Эстонии в понедельник начали масштабные учения "Весенний шторм".

В учениях, которые пройдут с 29 апреля по 17 мая в уездах Ляэнемаа (Laanemaa) и Ида-Вирмумаа (Ida-Virumaa) близ границы с Россией принимают участие более 9 тыс. человек из 13 государств, в том числе дислоцированная здесь боевая группа НАТО и находящаяся на вооружении у Сил обороны Эстонии, союзников по НАТО и государств-партнеров более 200 единиц бронетехники, в том числе британские танки Challenger-2 и боевые машины пехоты Warrior, французские танки Leclerc и боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры, грузовые машины.

Воздушные задачи выполняют истребители Eurofighter Германии и Соединенного королевства, польские штурмовики SU-22, вертолеты Wildcat, Apache и Pavehawk Соединенного королевства и США, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии.

"В ходе учений неизбежны небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей, но нанесенный учениями ущерб будет возмещен. По всей вероятности, малые дороги пострадают. Так происходит каждый раз, хоть мы и стараемся этого избежать", - сказал главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем (Martin Herem) в понедельник утренней программе Эстонского телевидения Terevisioon.

По его словам, Силы обороны либо сами восстанавливали дороги, либо оплачивали их ремонт. "О повреждениях следует сообщать мне. Если мы замечаем повреждения, то отмечаем их и всегда связываемся с владельцем", - заверил он, поблагодарив землевладельцев, позволивших провести учения на своих территориях.