События

11:12 29.04.2019

Во Франции сообщают о предотвращении теракта

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Спецслужбы Франции предотвратили теракт против сотрудников сил безопасности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что готовилось "жестокое нападение", однако никаких подробностей не приводится.

В рамках расследования этого дела стражи порядка задержали четырех человек, которые занимались доставкой оружия для совершения теракта, отмечает газета "Фигаро". Среди них - один несовершеннолетний, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Его задерживали в 2017 году, когда он пытался отправиться в Сирию.

В настоящее время все задержанные находятся в изоляторе Главного управления внутренней безопасности Франции в городе Леваллуа-Перре на севере центральной части страны.

Теги: #теракт #франция
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