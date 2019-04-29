Во Франции сообщают о предотвращении теракта

Спецслужбы Франции предотвратили теракт против сотрудников сил безопасности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что готовилось "жестокое нападение", однако никаких подробностей не приводится.

В рамках расследования этого дела стражи порядка задержали четырех человек, которые занимались доставкой оружия для совершения теракта, отмечает газета "Фигаро". Среди них - один несовершеннолетний, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Его задерживали в 2017 году, когда он пытался отправиться в Сирию.

В настоящее время все задержанные находятся в изоляторе Главного управления внутренней безопасности Франции в городе Леваллуа-Перре на севере центральной части страны.