События

10:52 29.04.2019

Задержанный в Турции сотрудник разведки ОАЭ совершил самоубийство

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Один из сотрудников разведки ОАЭ, которых ранее задержали в Турции, совершил самоубийство, сообщает в понедельник газета "Дейли сабах".

Отмечается, что мужчина покончил с собой в тюрьме в городе Силиври.

В середине апреля в Стамбуле задержали двух сотрудников разведки ОАЭ, которые позже признались, что занимались шпионажем. По данным турецких СМИ, один из задержанных связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Теги: #шпионаж #самоубийство #турция #оаэ
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