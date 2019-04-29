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08:25 29.04.2019

Французская полиция зафиксировала снижение активности "желтых жилетов"

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Французская полиция зафиксировала снижение активности "желтых жилетов"

Во Франции в субботу в 24-й акции движения "желтых жилетов" в целом по стране приняли участие 23,6 тыс. человек, сообщило МВД страны.

Наиболее массовые события разворачивались в Париже, где на улицы вышли 2,6 тыс. участников, а также в Страсбурге и Бордо, отмечает газета Le Figaro.

В предыдущую субботу в акции "желтых жилетов" приняли участие 27,9 тыс. человек. В том числе в Париже - около 9 тыс.

Во французской столице протестные мероприятия прошли без значительных инцидентов. Было осуществлено более 10 превентивных задержаний.

В Страсбурге "желтые жилеты" намеревались провести манифестацию "национального и международного масштаба" с привлечением протестующих из Бельгии и Германии. Всего акция собрала около 2 тыс. участников, в том числе небольшое количество немцев.

При попытке направиться в запрещенные властями для манифестаций кварталы учреждений Евросоюза и Совета Европы возникла напряженность. Силы порядка применили слезоточивый газ в ответ на летевшие в них камни и бутылки.

В дальнейшем примкнувшим к манифестантам погромщикам удалось довольно близко подобраться к Совету Европы, но их также удалось отбросить. При этом они поджигали мусорные урны, пытались нагромождать баррикады. Местная префектура заявила об ущербе городскому хозяйству Страсбурга. Было задержано 26 человек. Несколько манифестантов получили ранения.

В Бордо не отмечено существенных инцидентов. Акции в субботу прошли в Марселе, Лионе, Монпелье, Камбре и других городах.

По мнению ряда комментаторов, часть участников движения "желтых жилетов" в эту субботу решили сделать паузу, чтобы сосредоточиться на массовых демонстрациях 1 мая совместно с профсоюзами. Но и в нынешней, 24-й, акции уже участвовали представители Всеобщей конфедерации труда Франции.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

Теги: #франция #активность #жилеты
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