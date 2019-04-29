В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.