События

08:03 29.04.2019

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

1 мин читать
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:10 29.04.2019
На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

На реках Закарпатья на выходных ожидается подъем уровня воды – ГСЧС

07:16 29.04.2019
Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

06:01 29.04.2019
Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

Полицейские задержали жителя Ивано-Франковской области, до смерти избившего 30-летнюю женщину

04:50 29.04.2019
В Хмельницкой области пиротехники уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

В Хмельницкой области пиротехники уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

02:04 29.04.2019
Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

22:56 28.04.2019
Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун

Политзаключенный Бекиров больше недели не получает лекарств, есть опасность "сахарной комы" - Супрун

20:26 28.04.2019
Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк – Новинский

Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк – Новинский

18:31 28.04.2019
Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

18:18 28.04.2019
Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

17:34 28.04.2019
ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая

ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция задержала "киевского" лжеминера, в Харьковской области проверяют информацию о гранате в церкви

Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

Кличко поздравил украинцев с Воскресением Христовым

Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Французская полиция зафиксировала снижение активности "желтых жилетов"

Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

Трамп выразил соболезнования в телефонном разговоре с раввином Гольдштейном, раненым во время стрельбы в синагоге

Один человек погиб, шесть ранены во время стрельбы в американском Балтиморе

Испанские социалисты лидируют, но не получают большинства на досрочных парламентских выборах в Испании - первоначальные итоги

Лидерство на выборах в Испании сохранят социалисты, но им не удастся заручиться поддержкой большинства - данные опросов

Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

Генпрокурор США грозит юридическому комитету палаты представителей отказом от участия в слушаниях

Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

В Украине за минувшие сутки полицейские выявили 290 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА