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07:48 29.04.2019

Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

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 Высокопоставленные чиновники министерств обороны Южной Кореи, США и Японии проведут десятые ежегодные трехсторонние переговоры по вопросам безопасности в Сеуле на следующей неделе, сообщает "Ренхап".

Хотя детальная повестка предстоящей встречи еще не определена, ожидается, что во время переговоров, назначенных на 9 мая, участники обсудят пути активизации трехстороннего сотрудничества в отношении Северной Кореи и укрепления своих военных связей.

Созданный в 2008 году трехсторонний ежегодный форум с участием помощников заместителей министров ставит целью обсуждение основных вопросов региональной безопасности, включая ядерную и ракетную программы Северной Кореи.

Теги: #япония #сша #переговоры #южкорея
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