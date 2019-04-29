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07:16 29.04.2019

Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

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Боевики НВФ 3 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 3 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия….Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески" - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт Крымское.

"С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки потери боевиков НВФ произошли в небоевых условиях: двое боевиков НВФ умерли, один травмирован.

Теги: #оос #сводка #украина
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