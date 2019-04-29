События

03:28 29.04.2019

Один человек погиб, шесть ранены во время стрельбы в американском Балтиморе

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Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь Департамента полиции Чакия Фенной заявила агентству, что вечером в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о том, что несколько человек ранены в результате стрельбы.

По ее данным, одна из жертв умерла, но у нее нет информации о состоянии других.

Стрельба произошла на улице в западной части города.

По сообщениям местных СМИ, стрельба произошла, когда люди собрались на пикник.

Как отметила Ч.Фенной, полиция не располагает данными о причинах происшествия и подозреваемых.

Теги: #сша #жертвы #балтимор #стрельбы
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