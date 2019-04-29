Во Львове полиция проверяла информацию о заминировании храмов в центре города

Полицейские Львова получили сообщение о минировании 7 храмов в центре города, информация о минировании не подтвердилась, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские провели обследование церкви святого Андрея Первозванного, храма Преображения Господня, церкви Святой Троицы, храма Святого Андрея и Иосафата, церкови святого Андрея, церкови святых апостолов Пера и Павла, а также гарнизонной церкви святых апостолов Петра и Павла.

"На месте работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность "минера", который предоставил ложную информацию о минировании.