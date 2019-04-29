Испанские социалисты лидируют, но не получают большинства на досрочных парламентских выборах в Испании - первоначальные итоги

Социалисты обеспечили себе лидерство на досрочных парламентских выборах в Испании.

Согласно данным избирательной комиссии Испании по итогам подсчета 79,29% голосов избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия получает 123 места в Конгрессе депутатов, правоцентристская Народная партия - 65 мест, либеральная Гражданская партия - 57 мест, и ультраправая партия "Вокс" - 24 места.

Избирательные участки в континентальной части Испании закрылись в 21:00 местного времени, а на Канарских островах часом позже. Явка на нынешних выборах составила 75,7% от общего числа из почти 37 млн зарегистрированных избирателей.

Ожидается, что окончательные итоги голосования будут оглашены 13 мая.

Ввиду того, что ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте, лидерам гонки - социалистам придется вести коалиционные переговоры.

Вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, является одной из основных интриг прошедшего голосования.

Наблюдатели полагают, что наиболее подходящей партией для формирования коалиции с социалистами является Народная партия, однако ее лидер Альберт Ривера пока отвергает какую-либо возможность такой коалиции.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступили либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом стала правоцентристская Народная партия.