Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики незаконных вооруженных формирований 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север"" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

На вражеские провокации подразделения ООС дали адекватный ответ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой" – подчеркнули в штабе ООС.