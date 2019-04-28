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18:18 28.04.2019

Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север"" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

На вражеские провокации  подразделения ООС дали адекватный ответ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой" – подчеркнули в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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