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17:34 28.04.2019

ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая

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ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая

Государственное предприятие "Документ" до 2 мая делает перерыв в оформлении биометрических документов.

"С 17.00 27.04.19 по 08.00 02.05.19 все центры "Паспортный сервис" – на оформление и выдачу биометрических документов (заграничный паспорт, ID-карточка, удостоверение на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - сообщается на сайте ГП "Документ".

Предприятие пояснило, что в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

В то же время оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будут осуществляться в штатном режиме.

Теги: #документы #украина #биометрический_паспорт
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