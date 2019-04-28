События

16:08 28.04.2019

В Украине за минувшие сутки полицейские выявили 290 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения

1 мин читать
В Украине за минувшие сутки полицейские выявили 290 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения

В Украине за минувшие сутки полицейские выявили более 8373 нарушения Правил дорожного движения.

"Среди них 674 – управление транспортным средством без соответствующих документов, 12- нарушения правил движения через железнодорожные переезды и 13 – создание аварийной обстановки", - сообщила пресс-служба Национальной полиции в воскресенье.

Кроме того, полицейские выявили 291 водителя, управлявших автомобилем, имея признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Теги: #украина #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 28.04.2019
ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая

ГП "Документ" не будет оформлять биометрические документы до 2 мая

16:57 28.04.2019
Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

Полиция задержала 16-летнего харьковчанина, "заминировавшего" церковь для развлечения

15:40 28.04.2019
В Киеве женщина и ее сожитель погибли в результате взрыва принесенной в квартиру гранаты

В Киеве женщина и ее сожитель погибли в результате взрыва принесенной в квартиру гранаты

15:13 28.04.2019
Полиция задержала "киевского" лжеминера, в Харьковской области проверяют информацию о гранате в церкви

Полиция задержала "киевского" лжеминера, в Харьковской области проверяют информацию о гранате в церкви

14:59 28.04.2019
Ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно

Ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно

14:54 28.04.2019
Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

Для реализации политического блока минских договоренностей в РФ должны отменить ряд указов по ОРДЛО

13:53 28.04.2019
Украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

13:29 28.04.2019
В Украине более 6,7 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях

В Украине более 6,7 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях

12:22 28.04.2019
Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Украине с понедельника

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Украине с понедельника

12:00 28.04.2019
Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция задержала "киевского" лжеминера, в Харьковской области проверяют информацию о гранате в церкви

Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи

Кличко поздравил украинцев с Воскресением Христовым

Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме

Пограничники за минувшие сутки не пропустили в Украину 225 человек, в том числе 32 граждан РФ

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы

Пасхальная ночь в Одесской области прошла спокойно

Кличко поздравил украинцев с Воскресением Христовым

Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой

Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Пасхой

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

В "Киевавтодоре" сообщили об ограничении движения на майские праздники

В Испании пройдут досрочные парламентские выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА