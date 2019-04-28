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13:29 28.04.2019

В Украине более 6,7 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях

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В Украине более 6,7 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях

В Украине в 14,6 тыс культовых сооружений прошли богослужения, в которых приняли участие более 6,7 млн граждан, сообщил департамент коммуникации МВД.

"Самые многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях", - отмечается в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс полицейских и 500 нацгвардейцев, более 7 тыс правоохранителей патрулируют улицы населенных пунктов.

В.Яровой также отметил, что круглосуточно дежурят более 7 тыс спасателей ГСЧС и 2 тыс единиц техники. К охране границы привлечены 7,5 тыс военнослужащих ГСЧС, 3 корабля и 4 катера.

Теги: #церковь #украина #мвд
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