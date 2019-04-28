Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Украине с понедельника

В ближайшие сутки на территорию Украины будет поступать прохладный и влажный воздух с северо-запада.

"Дождь, местами значительный дождь, гроза ( в южной части местами небольшой дождь)", - сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом в северной половине на северо-восточный, 5-10 м/с, в центральной части при грозах отдельные порывы ветра 15-20м/с.

Температура ночью 8-13°, на севере Левобережья и в Карпатах местами 2-7° тепла; днем 11-16°, в южной части 18-23°.

В Киеве в понедельник дождь; температура ночью и днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была +30,0 в 2012г., самая низкая ночью -1,1 в 1915г.

Во вторник в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, и Луганской областях дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

На остальной территории кратковременные дожди с грозами , на юге кое-где град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве во вторник дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.