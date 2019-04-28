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10:39 28.04.2019

Пограничники за минувшие сутки не пропустили в Украину 225 человек, в том числе 32 граждан РФ

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Пограничники за минувшие сутки не пропустили в Украину 225 человек, в том числе 32 граждан РФ

Пограничники констатируют увеличение пассажиропотока за минувшие сутки, отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России.

"На протяжении минувшей ночи в рамках выполнения своих задач Госпогранслужба обеспечила ритмичный пропуск граждан и транспортных средств по установленному порядку", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В сообщении отмечается, что во время праздничных дней пограничники несут службу в усиленном режиме.

Теги: #украина #пограничники
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