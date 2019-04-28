Пограничники за минувшие сутки не пропустили в Украину 225 человек, в том числе 32 граждан РФ

Пограничники констатируют увеличение пассажиропотока за минувшие сутки, отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России.

"На протяжении минувшей ночи в рамках выполнения своих задач Госпогранслужба обеспечила ритмичный пропуск граждан и транспортных средств по установленному порядку", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В сообщении отмечается, что во время праздничных дней пограничники несут службу в усиленном режиме.