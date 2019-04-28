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09:37 28.04.2019

Пасхальная ночь в Одесской области прошла спокойно

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Пасхальная ночь в Одесской области прошла спокойно

Правоохранители в Одесской области не допустили нарушений правопорядка во время ночных богослужений, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Полицией были приняты исчерпывающие меры по обеспечению общественной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения у каждой из культовых сооружений. Поэтому нарушений общественного порядка допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 27 на 28 апреля несколько сотен тысяч жителей Одессы и области посетили пасхальные богослужения в церквях и храмах.

Теги: #празднования #украина #одесса #пасха
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