Пасхальная ночь в Одесской области прошла спокойно

Правоохранители в Одесской области не допустили нарушений правопорядка во время ночных богослужений, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Полицией были приняты исчерпывающие меры по обеспечению общественной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения у каждой из культовых сооружений. Поэтому нарушений общественного порядка допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 27 на 28 апреля несколько сотен тысяч жителей Одессы и области посетили пасхальные богослужения в церквях и храмах.