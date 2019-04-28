Кличко украинцев с Воскресением Христовым

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Воскресением Христовым, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Я желаю вам мира, добра и светлых мыслей. Не надо уныния! Мы все преодолеем", - говорит В.Кличко в видеоролике, опубликованном на странице мэра в соцсети Facebook.

В ролике мэр украшает пасхальными писанками и гирляндами лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки.

Как отмечается, эти реконструированные лестницы открыли в столице летом 2018 года. Они стали частью большого туристического маршрута, который соединяет Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.