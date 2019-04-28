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08:27 28.04.2019

Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой

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Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой.

"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечную все равно победит", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства утром в воскресенье.

П.Порошенко отметил, что впервые со времен Крещения Украина имеет собственную независимую автокефальную Церковь, которая получила Томос от Вселенского Патриарха и сопричастна со всей полнотой мирового православия, и которая останется в наследство потомкам.

"Для победы нужно две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы должны искренне любить нашу страну и твердо верить в победу. В том, что сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой", - подчеркнул президент.

В свою очередь, В.Гройсман пожелал согласия и благополучия украинским семьям.

"Искренне поздравляю украинцев со светлым. праздником Воскресения Христова! Каждой украинской семье желаю согласия и благополучия", - написал В.Гройсман в микроблоге Твиттер.

Он отметил, что человечество всегда объединяла вера в победу добра над любым злом и агрессией. И вера в силу всех людей, желающих сделать мир лучше.

А.Турчинов в Твиттере также отметил праздник Пасхи "настоящей победой правды над ложью, любви - над злобой, жизни - над смертью".

"Поздравляю вас со светлым праздником - днем Воскресения Господнего! Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну! Христос Воскрес! И только с ним воскреснет Украина!", - написал А.Турчинов.

Теги: #гройсман #турчинов #украина #поздравление #пасха
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