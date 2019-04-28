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07:30 28.04.2019

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

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За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - около н.п. Павлополя, из зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Чемалыка, дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около н.п. Новоселовки Второй и Пищевика, трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Красногоровки, Лебединского и Песков, трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Лебединского и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял позиции украинских защитников: из станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Луганск, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Южного и Новоалександровки.

По данным украинской разведки, 27 апреля три боевика уничтожены, еще шесть ранены.

"С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север", - сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что с начала текущих суток в результате обстрела ранен один военнослужащий Объединенных сил, а потери противника уточняются.

Теги: #оос #сводка #украина
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