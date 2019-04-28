В Днепропетровской области спасатели ликвидировали лесной пожар

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на территории Петропавловского лесничества ГП "Павлоградское государственное лесное хозяйство", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"27 апреля в 19:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Петропавловского лесничества ГП "Павлоградское государственное лесное хозяйство", квартал № 16 близ села Марьяна Роща Петропавловского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь уничтожил подстилку хвойного леса на площади 0,2 га.

В 19:54 огонь локализован и в 20:25 ликвидирован.

Правоохранители устанавливают причину возгорания.

К тушению пожара привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, три сотрудника и две единицы техники Петропавловского лесничества.